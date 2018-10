Quoi surveiller cette fin de semaine?

Colis explosifs, la suite

L'arrestation hier d'un premier suspect dans l'affaire des colis explosifs, livrés à une dizaine de personnalités démocrates aux États-Unis jeudi et vendredi, a permis au pays de souffler — ne serait-ce qu'une seconde. On en saura peut-être plus en fin de semaine sur les motivations de Cesar Sayoc, un sympathisant pro-Trump de 56 ans.

Mais à dix jours des élections de mi-mandat, cette affaire a exacerbé les antagonismes entre les partis républicain et démocrate. Accusé par ses adversaires d'attiser la division, Donald Trump a appelé les Américains à l'unité... avant de prédire une «grande victoire» à son parti le 6 novembre. Et la campagne continue.