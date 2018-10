Le fils de Tony Accurso est mort dans un accident de la route

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson — La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé peu après 9 h 00, vendredi, que l’homme qui a péri dans un accident de la circulation survenu dans les Laurentides très tôt dans la nuit est James Accurso, 43 ans, fils de Tony Accurso, entrepreneur en construction bien connu. James Accurso, qui résidait à Deux-Montagnes, était passager de l’automobile conduite par un homme âgé de 38 ans qui a été mis en état d’arrestation. Il risque d’être accusé en fin de journée de conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort plus tard en journée, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Vers minuit 45, le suspect a raté une courbe sur la route 370, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, et a effectué une embardée. C’est un autre automobiliste qui a aperçu la voiture accidentée et qui a alerté la Sûreté du Québec (SQ). Ce citoyen sera d’ailleurs rencontré plus tard en journée par les enquêteurs de la police afin qu’il leur livre ses observations. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. Le suspect âgé de 38 ans, qui demeure à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, n’a été que légèrement blessé et a subi un prélèvement sanguin. La Sûreté du Québec a demandé à un reconstitutionniste de se déplacer sur les lieux de l’embardée afin qu’il puisse ajouter ses éléments d’enquête. James Accurso était diplômé de l’École de technologie supérieure. Il semble qu’il ait travaillé comme ingénieur dans le conglomérat familial longtemps dirigé par son père.