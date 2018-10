Les succursales de la SQDC seront fermées du lundi au mercredi

En raison des enjeux d’approvisionnement, nos succursales seront ouvertes du jeudi au dimanche seulement, selon les heures d’ouverture prévues. Nos succursales seront donc fermées les lundis, mardis et mercredis jusqu’à ce que la disponibilité des produits se soit stabilisée. — La_SQDC (@La_SQDC) 26 octobre 2018

Ce que la FTQ craignait qu’il arrive se concrétise: la Société québécoise du cannabis vient d’annoncer qu’elle va fermer temporairement ses succursales, à cause de ses problèmes d’approvisionnement.Dans un message diffusé sur Facebook et Twitter, vendredi, la société d’État a fait savoir que ses succursales seraient fermées les lundis, mardis et mercredis.«En raison des enjeux d’approvisionnement de cannabis, nous maintiendrons nos succursales ouvertes du jeudi au dimanche seulement. Jusqu’à ce que la disponibilité des produits se soit stabilisée, nos magasins seront donc fermés les lundis, mardis et mercredis», a écrit la SQDC.«Nous croyons ainsi pouvoir desservir nos clients de meilleure façon en concentrant nos heures d’ouverture sur quatre jours, leur éviter autant que possible de se déplacer inutilement», ajoute la SQDC, en s’en disant «sincèrement désolée».Quelques heures auparavant, Daniel Boyer, le président de la FTQ, la centrale à laquelle sont affiliés deux des trois syndicats qui ont présenté des requêtes pour représenter les travailleurs de la SQDC, s’était justement inquiété des répercussions de ces problèmes d’approvisionnement sur les emplois.Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, M. Boyer avait dit craindre que des mises à pied temporaires soient faites chez ces travailleurs, à cause des difficultés d’approvisionnement de la Société du cannabis. Or, les travailleurs n’ont pas à faire les frais d’une mauvaise planification des achats ou de la production, a-t-il fait valoir.Il a dit comprendre que la légalisation du cannabis ait suscité un certain engouement, dans les premiers jours, mais s’inquiète du fait qu’on ne semble pas voir le problème se régler à court terme.Deux des organisations syndicales qui ont déposé des requêtes en accréditation pour représenter des travailleurs de la Société du cannabis, soit les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), sont affiliés à la FTQ, qui est la plus grande centrale syndicale du Québec. La troisième organisation est le Syndicat des employés de magasins et de bureaux, qui est rattaché à la CSN.