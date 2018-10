Boracay rouvre

Les autorités philippines rouvrent l’île de Boracay après six mois de fermeture forcée et de travaux d’aménagement encore en chantier. Le centre de villégiature, un des plus courus du pays-archipel, avait fermé pour insalubrité. Le président Duterte l’avait décrit comme une « fosse septique ».

Les beach partys y seront dorénavant interdits, tout comme les embarcations motorisées bruyantes. La consommation d’alcool et de cigarette sera balisée. Le nombre de touristes admis en même temps sur l’île sera limité à 20 000.