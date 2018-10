De grands débats d’idées

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Franck Nouchi, directeur du Monde Festival, Brian Myles, directeur du Devoir, Laurence Haguenauer, consule générale de France à Québec, Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, ont lancé jeudi soir la première édition québécoise du Monde Festival en présence d’une centaine de personnes. Cette série de débats d’idées réalisée en collaboration avec Le Devoir aura lieu vendredi au Musée des beaux-arts de Montréal et à l’Université Concordia.