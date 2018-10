Quoi surveiller aujourd'hui?

Sous les projecteurs: les «midterms»

Après la journée de paranoïa d'hier aux États-Unis, où des bombes artisanales ont été envoyées à des personnalités démocrates, dont Hillary Clinton et Barack Obama, le climat pourrait être tendu aujourd'hui au pays. À moins de deux semaines des élections de mi-mandat, le duel démocrates-républicains ne peut que se corser.



Des éléments d'enquête commenceront sans doute à percer, car il reste bien des zones d'ombre à éclaircir: on ignore toujours qui a envoyé ces colis — dont l'envoi coordonné par «une ou plusieurs personnes» est plus que probable, selon le FBI — et quel message ils portent, au-delà de la violence.