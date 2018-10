Titre : Autobus en Beauce : le service presque sauvé

Isabelle Porter

à Québec

LE DEVOIR

Le vent tourne dans le dossier du transport interurbain en Beauce. Deux des trois MRC sur qui repose le maintien du service, se disent désormais prêtes à faire leur part pour le financer. La troisième est en réflexion.

«Si on prend un pas de recul, je pense qu’il y a eu peut-être un manque de communication entre nous et M. Breton [le patron de la compagnie Autobus Breton]», a expliqué le préfet de Beauce-Sartigan, Normand Roy, en entrevue au Devoir mercredi. Sa MRC et celle de la Nouvelle-Beauce ont annoncé en matinée qu’ils renonçaient à suspendre la subvention accordée à la compagnie d’autocar comme ils l’avaient annoncé le mois dernier.

Et ce n’est pas tout : ils garantissent que cette aide serait désormais accordée sur trois ans, plutôt que sur une base annuelle.

Sans subvention, le patron d’Autobus Breton avait annoncé son intention d’interrompre le service à compter du 31 décembre. Il affirme qu’en raison de la diminution de l’achalandage, le trajet entre Saint-Georges de Beauce et la capitale est déficitaire depuis des années.

Reste à savoir si la troisième MRC de la Beauce, celle de Robert-Cliche, emboîtera le pas, surtout que c’était la plus réticente dès le départ, remarque Pierre Breton. «Il ne faudrait pas qu’ils disent non parce que ça peut vraiment faire retomber le dossier.»

Chose certaine, la décision ne sera pas connue avant deux semaines, puisque la réunion prévue à ce sujet entre les maires de ce secteur n’est prévue que pour le 14 novembre.

Joint mercredi, le préfet suppléant de Robert-Cliche, Jean-Roch Veilleux, ne voulait pas présumer de la décision de ses collègues mais a indiqué que la MRC allait «réévaluer» la décision de suspendre l’aide. «Normalement, les trois MRC, on fonctionne ensemble, mais je ne veux présumer de rien», a-t-il dit.

INTERTITRE SUGGÉRÉ : La compagnie avait des comptes à rendre, disent les élus

Qu’adviendrait-il si les maires de Robert-Cliche votaient contre ? Le service pourrait-il survivre en partie ? Aucun des intervenants n’était en mesure de le dire mercredi.

L’aide des MRC est d’autant plus importante qu’elle a un effet de levier et permet d’avoir accès au programme d’aide au transport collectif du gouvernement du Québec. Ainsi, pour les 30 000 quelque $ consentis par les MRC l’an dernier, le gouvernement du Québec a accordé 90 000 $ à Autobus Breton.

L’annonce de la fin du service à la fin septembre avait causé un choc chez certains résidants de la région, dont Amélie Carrier, une jeune femme avec des problèmes de vision qui avait lancé une pétition. Avisée mercredi de la sortie des deux préfets, elle a dit que cela «augure bien».

Cette résidante de la Beauce, qui travaille comme rédactrice malgré son handicap, ne peut pas conduire et utilise l’autobus notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux dans la capitale. Elle en use aussi pour le travail lorsqu’elle doit se déplacer chez des clients.

Mme Carrier utilise le service environ une fois par deux semaines. Elle se dit réticente à recourir au covoiturage qu’elle juge «moins fiable» et moins «fixe». «L’autobus, ça génère beaucoup moins d’anxiété pour les gens comme moi.»

Lors d’un reportage récemment dans le bus, le Devoir a aussi pu constater que beaucoup de jeunes l’utilisaient pour aller visiter de la famille, ainsi qu’un nombre grandissants d’immigrants qui travaillent en Beauce mais n’ont pas de voiture, voire de permis de conduire.

Lors du reportage, l’autobus était rempli environ au tiers et ce, sur l’un de ses parcours hebdomadaires les plus populaires.

INTERTITRE SUGGÉRÉ : Le gouvernement interpellé

Pourquoi ce changement de cap de la part des préfets ? Ces derniers avancent qu’ils n’avaient pas eu suffisamment d’information d’Autobus Breton pour justifier la subvention. «Les trois MRC ont demandé une reddition de compte et M. Breton n’avait rien fourni», plaide Gaétan Vachon. Or les documents ont été remis depuis, dit-il. Le préfet de Beauce-Sartigan ajoute qu’il a aussi été très «touché» par la démarche d’Amélie Carrier décrite plus haut.

Mais les deux élus demeurent mal à l’aise avec le fonctionnement actuel du programme de subvention qui devrait être «modifié et bonifié» selon eux. Les régions, avancent-ils, devraient recevoir des fonds «équitables» avec ceux de la capitale et de la métropole, soulignent-ils.

Interrogé à ce sujet, le nouveau député caquiste de Beauce-Sud, Samuel Poulin rétorque que «c’est un programme qui fonctionne» et souligne qu’il faut «que le service demeure».

-30-