Quoi surveiller aujourd'hui?

Le discours du jour: Trump

À deux semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis, la «caravane» de migrants honduriens qui chemine au Mexique vers la frontière américaine donne des munitions à Donald Trump. On peut s’attendre à ce que son discours d’aujourd’hui dans le Wisconsin, un État du «Trump Country» où le vote républicain est jugé de plus en plus fragile, reprenne ses idées d’hier.



Lors d’un discours au Texas, mardi, Donald Trump a qualifié d’«assaut contre notre pays» la marche des quelque 7000 migrants, en majorité honduriens, qui ont traversé le Guatemala et se trouvent présentement au Mexique. Le président américain a aussi montré du doigt le Parti démocrate, disant qu’il «encourage des millions d'étrangers illégaux à […] violer nos frontières et à submerger notre pays».