Quoi retenir de la fin de semaine?

Doutes sur l’affaire Khashoggi

L’Union européenne a demandé samedi qu’une enquête indépendante soit menée sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. La version donnée par le royaume saoudien n’a pas suffi à calmer les interrogations des capitales européennes, tout comme celles de l’ONU et de nombreuses ONG. Aucune information permettant de retrouver le corps du journaliste n’a pour le moment été communiquée par l’Arabie saoudite. Riyad a même affirmé ignorer où se trouve le corps du journaliste.

Dimanche, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis de révéler « toute la vérité » sur cette affaire, précisant qu’il fera une nouvelle déclaration exhaustive à ce sujet mardi.

De plus en plus sous pression, le président Trump s’est finalement rallié dimanche au concert des critiques envers la version saoudienne des événements, qu’il jugeait « crédible » la veille. « Il y a manifestement eu tromperie et mensonges », a-t-il déclaré dans un entretien publié tard samedi soir par le Washington Post.