Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un œil sur l'affaire Khashoggi

Ça bouge dans l'affaire Khashoggi: après que les États-Unis ont resserré d'un cran hier leurs menaces contre l'Arabie saoudite, parlant d'une «large gamme» de sanctions possibles, Riyad a confirmé en soirée que Jamal Khashoggi avait bel et bien été tué au consulat d'Istanbul, dans une «bagarre» qui a mal tourné. Un haut responsable du renseignement et un conseiller à la cour royale ont aussi été limogés, 18 personnes ont été arrêtées et le roi a ordonné au prince héritier de restructurer le renseignement. Bref, ça chauffe.

Les prochains jours promettent-ils une escalade diplomatique? Donald Trump avait donné jeudi «quelques jours» à Riyad pour s'expliquer — c'est maintenant chose faite. Mais des zones d'ombre demeurent et de nouveaux éléments d'enquête pourraient faire évoluer l'affaire dans un sens comme dans l'autre.