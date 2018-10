Solidarité avec les sans-abri

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

La Nuit des sans-abri avait lieu vendredi soir à Montréal. Curieux, militants et manifestants ont d’abord marché dans les rues du centre-ville avant de participer à une veillée nocturne au Square Cabot, dès 19 h, où étaient organisées des activités sociales et culturelles. Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) avait choisi cette année le thème « Citoyens et citoyennes dans la rue » pour cette 29e édition de l’événement qui entend sensibiliser les gens à la pauvreté, la désaffiliation sociale et l’itinérance.