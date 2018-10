Les photos de la semaine du 14 octobre

8 Montréal (Québec), 13 octobre 2018 | Les journées sont plus fraîches, la noirceur tombe plus tôt et les citrouilles envahissent les marchés publics. C’est le signe que l’Halloween est à nos portes ! Au marché Atwater samedi, les Montréalais avaient l’embarras du choix. Petites ou grandes, bigarrées ou orangées, bien rondes ou aux formes plus éclatées, les citrouilles étaient déclinées dans toute leur diversité et leur splendeur. Petits monstres, tenez-vous prêts, le moment d’aller faire le plein de bonbons est presque arrivé ! Olivier Zuida Le Devoir