Le Canada doit-il s’engager sur la voie de la légalisation de toutes les drogues?

C’est la mort du joint, et rien de moins. Le Canada a légalisé et même étatisé la vente du cannabis récréatif cette semaine, et la professeure de criminologie Line Beauchesne, grande spécialiste des politiques en matière de drogue, prédit déjà que cette révolution assez unique au monde annonce l’agonie prochaine des pétards roulés.

« Je dirais que le joint va devenir une forme minoritaire de consommation d’ici quelques années, disons d’ici quatre ou cinq ans », dit la professeure interviewée jeudi, au lendemain de l’entrée en vigueur de la vente et de la consommation légales de la marijuana au pays.

« La fumée est nocive pour la santé. À moyen terme, la consommation va s’orienter vers des produits comme l’huile, les gélules, les pilules, les vaporisateurs. Le marché noir fait disparaître les produits plus sécuritaires et moins rentables. La légalisation donne la chance d’exploiter tout le potentiel d’un produit. »

La projection rationnelle s’appuie sur des exemples passés. Pendant la prohibition de l’alcool, les contrebandiers produisaient de la gnole bas de gamme, du tord-boyaux vite fait, mal fait. La légalisation a permis de rendre accessibles à tous, partout, une infinité de bouteilles et de canettes remplies d’une boisson de qualité, de la bière à 0,5 % d’alcool jusqu’aux champagnes les plus raffinés.

La légalisation de la fumette réjouit la professeure titulaire de l’Université d’Ottawa. « Sommes-nous bien partis ? Moi, je trouve que oui », indique Mme Beauchesne.

Elle-même milite dans les mouvements antiprohibitionnistes nationaux et internationaux depuis des décennies, une option rationnellement fondée. Elle a beaucoup publié sur le sujet. Elle a fait paraître Les coûts cachés de la prohibition en 2006. Elle vient tout juste de publier Les drogues. Enjeux actuels et réflexions nouvelles sur leur régulation (Bayard Canada). L’ouvrage présente les transformations des politiques nationales et internationales en matière de contrôle des drogues, mais aussi les nouvelles manières envisageables de réguler notre rapport à la consommation de certains produits toujours illicites.

« Pour moi, la légalisation du cannabis, ce doit être le début de quelque chose et certainement pas la fin, dit-elle. On va se retrouver en face de deux groupes dans la population, et politiquement ce sera très difficile à vivre. Il y a ceux qui trouvent que ça va trop vite et on les a bien entendus. Il y en a d’autres qui, comme moi, considèrent que ce doit être le début d’une transformation parce que l’erreur de la prohibition ne concerne pas seulement le cannabis. Il y a des gens qui souhaitent une prochaine étape tout en sachant que le gouvernement ne pourra certainement pas bouger avant les prochaines élections. »

Tout décriminaliser

Dans quel sens ? Dans le sens d’une décriminalisation étendue de la possession simple de drogue, c’est-à-dire la possession pour usage personnel, sans le but d’en faire le trafic. Une vingtaine de pays sont engagés dans cette voie.

« Le but est différent de la légalisation, explique la professeure. L’idée est de mieux rejoindre les usagers. Moins harcelés par la police, ils peuvent chercher de l’aide auprès des services de santé. C’est une mesure de santé publique que la crise récente du Fentanyl est venue stimuler. Le gouvernement Trudeau, par son approbation des centres d’échange de seringues ou d’approvisionnement, par exemple, étire cette logique sous le radar médiatique. Il en fait déjà pas mal sur le terrain. Alors moi, c’est ma position personnelle, je dis aux groupes qui réclament ici cette décriminalisation de la possession simple de donner une chance au gouvernement. »

À plus long terme, on le comprend, la professeure Beauchesne prône la légalisation de toutes les drogues et en fait encore une question de santé publique. Seulement, dans les faits, cette révolution ne conduirait pas à la légalisation de l’héroïne, de l’opium ou de la cocaïne, souligne-t-elle.

Elle reprend son exemple de l’effet de la prohibition sur l’alcool en expliquant qu’une gamme étendue d’opiacés beaucoup plus sécuritaires pourrait être développée et vendue. « C’est beaucoup plus difficile de faire de la recherche sur des produits prohibés, dit-elle. On a des choses à apprendre sur les propriétés du cannabis aussi, et on va y arriver avec la légalisation de cette drogue. Ce sera vrai ensuite pour les autres drogues. »

Le monde sera stone

Le premier grand déblocage canadien pourrait aussi entraîner d’autres pays dans la danse en transe. On a vu l’intérêt de la planète média pour le jour J, comme dans joint, mercredi. Seulement, pour arriver à faire basculer une partie du monde, il faudra changer les trois grandes conventions internationales qui maintiennent les pays dans la prohibition, un travail long, pénible et complexe. Pas moins de 190 pays ont signé la plus récente, la convention de Vienne, datant de 1988.

Les efforts en ce sens antiprohibitionniste s’intensifient, rappelle la professeure Beauchesne dans son dernier livre. Les États-Unis ont cessé de vouloir imposer leur vision moralisatrice au monde entier dans ce dossier, surtout que des États de l’union, dont la grande Californie, sont devenus permissifs. La professeure prévoit que la Russie, la Chine, l’Iran et le Pakistan vont freiner le mouvement pour leur propre territoire. Une nouvelle session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, prévue au printemps 2019, pourrait amorcer une vague de changements.

« Toutes les organisations internationales sont mobilisées, explique la spécialiste québécoise. L’ONU a compris qu’en 2016, on a fait erreur en voulant changer les conventions pour toute la planète. Je pense qu’on va arriver à l’acceptabilité d’un monde à géométrie variable et qu’à partir de ce moment ça va débouler. »

Chose certaine, le monde nous surveille. Le Canada est le premier grand pays à légaliser le cannabis. S’il ne se passe rien de grave ici et qu’au contraire le nouveau système fonctionne assez bien, d’autres pays vont rejoindre le mouvement. Surtout s’ils craignent de manquer économiquement et politiquement le bateau, ajoute Mme Beauchesne. « Un lobby économique puissant va peser lourd. »

Le monde virtuel aussi demande des adaptations profondes. Les conventions internationales sont complètement désuètes par rapport aux cryptomarchés. « Le Dark Web rend encore plus urgente la légalisation, explique en terminant la criminologue. Les gens s’automédicamentent de plus en plus et les petits revendeurs achètent des stéroïdes ou des opiacés de laboratoires situés en Asie. Aucune région n’est isolée aujourd’hui. On vient de le vivre avec la crise du Fentanyl. D’ailleurs, notre pire ennemi pour le cannabis, si on y revient, ce sont les marchés Internet illégaux, pas les petits vendeurs. Ces derniers vont perdre leur marché rapidement. Pas les sites Internet qui vont faire concurrence au gouvernement avec des prix avantageux, sans taxes. »