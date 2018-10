Sentence d’Alexandre Bissonnette: le juge demande des éclaircissements aux avocats

Le juge François Huot a demandé aux avocats de lui fournir des éclaircissements portant sur le rôle de l’âge d’Alexandre Bissonnette dans le dossier et sur la nécessité de procéder par blocs de 25 ans pour l’imposition de la sentence.

« J’ai fait le constat que deux questions n’ont pas été abordées lors de vos représentations », a fait valoir le juge Huot vendredi matin lors d’une brève conférence de gestion au palais de justice de Québec, en présence d’Alexandre Bissonnette.

À l’origine, le juge prévoyait prononcer la sentence le 29 octobre. Or, les parties devront finalement revenir en cour le 21 novembre pour répondre aux questions du magistrat.

La première question concerne l’âge du criminel. La défense avait plaidé qu’étant donné son âge au moment des crimes (29 ans), toute peine sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans le priverait de son droit à la réhabilitation (il aurait au minimum 79 ans au moment de sa sortie de prison).

Le juge se demande dès lors ce qu’aurait plaidé l’avocat si l’accusé avait été plus jeune au moment de la tuerie. La question se pose d’autant plus que l’article 15 de la Charte des droits et libertés interdit toute discrimination fondée sur l’âge.

La deuxième question concerne la nécessité de procéder par tranches de 25 ans pour déterminer la peine et l’impossibilité d’avoir accès à une libération conditionnelle (après 25, 50, 75, 100, 125 ou 150 ans). « Présentement, je dois fonctionner par blocs de 25 et j’ai de sérieux doutes là-dessus », a dit le juge en s’adressant à l’avocat du procureur général.

Une décision à la fin janvier

Le juge Huot s’est donné pour nouvel objectif d’imposer la sentence à la fin janvier.

Cela fera alors près de deux ans jour pour jour qu’est survenue la tuerie au Centre culturel islamique de Québec. M. Bissonnette avait alors tué six personnes et en avait blessé plusieurs autres.

La Couronne a recommandé la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 150 ans pour les crimes commis par M. Bissonnette, qui pourrait écoper de la peine la plus sévère de l’histoire judiciaire du Canada.

D’autres détails suivront.