Le sommet du jour : développement durable

C’est à Copenhague, au Danemark, que se tient dès aujourd’hui le premier sommet P4G sur le climat, rendez-vous voués à bâtir des partenariats entre États, entreprises, organisations et autres leaders du monde pour accélérer la réalisation de l’Accord de Paris et des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, lancés en 2015.

Aujourd’hui et demain, les acteurs de ce « Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 » profiteront de ce forum pour trouver des voies de sortie et des idées neuves pour développer de manière plus durable notre monde, dont la santé est plus que vacillante.