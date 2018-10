Paul Bernardo se voit refuser une libération conditionnelle

Photo: Greg Banning La Presse canadienne

Bath — Le violeur et meurtrier Paul Bernardo s’est vu refuser la libération conditionnelle après 25 ans de prison fermes. Un comité de la Commission nationale des libérations conditionnelles a rejeté sa demande mercredi. Bernardo a passé plus de 25 ans de sa vie en prison pour avoir enlevé, torturé et assassiné deux adolescentes, au début des années 1990, en Ontario. L’homme de 54 ans a déclaré à l’audience, mercredi, qu’il avait commis des gestes horribles dans le passé, qu’il pleurait souvent et qu’il s’était amélioré. Les membres de la Commission n’ont pas été convaincus de la rédemption de Bernardo, délinquant dangereux désigné qui est admissible à la libération conditionnelle depuis février.