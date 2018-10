Le violeur et meurtrier Paul Bernardo se voit refuser une libération conditionnelle

Le violeur et meurtrier Paul Bernardo s’est vu refuser la libération conditionnelle, après 25 ans de prison ferme.

Un comité de la Commission nationale des libérations conditionnelles a rejeté sa demande, mercredi. Bernardo a passé plus de 25 ans de sa vie en prison pour avoir enlevé, torturé et assassiné deux adolescentes, au début des années 1990 en Ontario.

L’homme de 54 ans a plaidé à l’audience, mercredi, qu’il avait commis des gestes horribles dans le passé, qu’il pleurait souvent et qu’il s’était amélioré.

Les membres de la commission n’ont pas été convaincus de la rédemption de Bernardo, délinquant dangereux désigné qui est admissible à la libération conditionnelle depuis février. Il a passé la majeure partie de son incarcération en isolement dans un établissement à sécurité maximale.

Bernardo a plaidé mercredi devant la commission qu’il pleurait tous les jours pour les crimes commis. Il a expliqué qu’il se sentait à l’époque justifié dans son comportement sauvage, mais qu’il avait changé depuis. Il a expliqué qu’il avait longtemps souffert d’anxiété et de problèmes de rendement, et que ses crimes étaient pour lui une tentative d’y faire face.

Le meurtrier, désigné « délinquant dangereux » par le système judiciaire, purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour l’enlèvement, le viol et le meurtre au premier degré de deux adolescentes, au début des années 1990. Il était admissible à sa libération conditionnelle totale depuis février.

« Ce que j’ai fait est tellement horrible. J’ai blessé beaucoup de gens », a déclaré Bernardo devant les membres de la commission. « Je pleure sans arrêt. »

Suzanne Poirier, membre de la commission, a toutefois souligné que l’empathie de Bernardo semblait assez soudaine.

Les familles des victimes

Les crimes de Paul Bernardo, commis pendant plusieurs années à la fin des années 1980 et au début des années 1990 — et certains enregistrés sur vidéo —, ont suscité horreur et révulsion pendant le procès.

Bernardo et son épouse d’alors, Karla Homolka, avaient enlevé, torturé et tué Leslie Mahaffy, 14 ans, de Burlington, en juin 1991, à leur domicile de Port Dalhousie, avant de démembrer son corps et d’enfouir les restes dans du ciment et de les jeter dans un lac voisin.

La mère de Leslie Mahaffy a décrit mercredi la douleur insoutenable que cette audience de libération conditionnelle avait ranimée chez elle, affirmant que les « actes indicibles et d’un sadisme brutal » commis par Bernardo étaient indescriptibles. « C’est un enfer émotionnel pour nous », a déclaré Debbie Mahaffy, étouffant ses larmes.

Bernardo avait également torturé et tué Kristen French, 15 ans, de St. Catharines, en Ontario, après l’avoir séquestrée pendant trois jours.

La mère de Kristen French a soutenu que Bernardo ne devrait plus jamais recouvrer la liberté. « Comment peut-on décrire une douleur aussi incommensurable de manière à apporter ne serait-ce qu’un début de compréhension de la tristesse dévorante, du vide et de la douleur que nous ressentons, même après 26 ans ? » a demandé Donna French.

La mère a également noté que la loi avait été modifiée après l’incarcération de Bernardo pour permettre des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — donc : deux fois 25 ans, dans ce cas-ci.

Une des victimes survivantes de Bernardo a également témoigné lors de l’audience de mercredi. Elle a raconté comment elle rentrait chez elle, un soir de mai 1988, lorsqu’il a sauté sur elle, l’a traînée dans des buissons et l’a violée. Elle a soutenu ne s’être jamais remise de ce traumatisme. « Depuis l’agression, je suis vraiment l’ombre de moi-même », a-t-elle raconté à la commission. « Il ne devrait jamais être admissible à une libération, pour le reste de ses jours. »

L’agent de libération conditionnelle de Bernardo a déclaré de son côté que le détenu avait peu progressé, voire pas du tout, pendant toutes ces années passées derrière les barreaux.