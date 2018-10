L’administration Plante s’attaque à l’insécurité alimentaire à Montréal

Pour que tous les Montréalais aient accès à une alimentation saine et de qualité, la Ville de Montréal se dote d’un conseil de politiques alimentaires. Quelque 200 partenaires sont désormais unis au sein du Conseil du système alimentaire montréalais pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire, un phénomène qui touche 11 % des Montréalais. La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce mardi, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. Elle a déclaré vouloir développer un système alimentaire « durable qui tient compte des inégalités sociales, qui favorise une production de proximité et qui permet l’approvisionnement en aliments sains et abordables ». Il s’agit de la première initiative du genre au Québec.