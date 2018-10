Un an de #MoiAussi

Qui aurait cru il y a un an qu’un simple message publié sur Twitter pourrait secouer autant la planète ? Le 15 octobre 2017, l’actrice américaine Alyssa Milano invitait les survivantes de violence sexuelle à dénoncer leur agresseur sur les réseaux sociaux en accompagnant leur témoignage du mot clic #MeToo. En quelques jours, le message fait le tour du monde et, d’un pays à l’autre, la parole des femmes se libère. En une année, le mouvement a fait tomber de nombreuses personnalités, des hommes parmi les plus influents des sphères politiques, culturelles, judiciaires et bien d’autres.