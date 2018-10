Mise en garde contre une hausse de l’usage du cannabis

Une « expérience incontrôlée » lancée « à la face de la santé des Canadiens ». Dans un éditorial virulent, la rédactrice en chef du Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), Diane Kelsall dénonce la légalisation du cannabis qui s’officialisera partout au pays ce mercredi et invite Ottawa à suivre de très près les répercussions négatives de son nouveau cadre légal sur la population.

« Toute augmentation de l’usage du cannabis à des fins récréatives après l’entrée en vigueur de la légalisation, autant chez les adultes que chez les jeunes, doit être vue comme un échec de la législation », écrit-elle dans la dernière livraison du JAMC, parue aujourd’hui. « Si cet usage devait augmenter, le gouvernement du Canada devrait s’engager à modifier sa loi. »

Alors que la légalisation du cannabis se prépare à sortir du cadre théorique pour se matérialiser dans l’ouverture de commerces légaux, Diane Kelsall, qui pratique la médecine familiale dans la région d’Ottawa, s’inquiète une nouvelle fois de l’acceptabilité sociale que la nouvelle perspective canadienne sur cette substance va faire naître.

Pis, selon elle, cette légalisation, en s’appuyant sur un secteur privé qui a fait se multiplier les producteurs de cannabis dans les derniers mois partout au pays et qui excite les investisseurs sur les marchés boursiers, n’est pas du tout de bon augure pour la suite des choses en matière de consommation. « Leur but, c’est le profit, et le profit passe par des ventes, écrit-elle, la vente d’une drogue qui, selon Santé Canada, va entraîner des problèmes au moins chez un consommateur adulte sur trois et une dépendance chez un utilisateur sur dix, avec un risque plus élevé chez les jeunes », ajoute-t-elle en citant un document du gouvernement fédéral.

« Nous ne pouvons pas espérer que l’industrie du cannabis contraigne ses ambitions de croissance ou se donne comme but la réduction de la consommation », ajoute la rédactrice en chef du journal, qui se dit prête à tenir responsable le gouvernement fédéral des « conséquences » négatives de cette législation controversée.

Après des années d’illégalité, mais aussi de tolérance, le cannabis fera son entrée dans la légalité ce mercredi partout au pays. Au Colorado, où son usage récréatif est légal depuis 2014, les points de vue sont partagés sur les effets de cette légalisation sur la société. Fin septembre, dans les pages du Denver Post, Bob Troyer, procureur fédéral du District du Colorado, a appelé à « une pause », à « retrouver son souffle » après la course effrénée des dernières années qui s’est jouée sous la pression de l’industrie du cannabis. Un appel toutefois loin de faire l’unanimité.

« Il est encore trop tôt pour tirer les conclusions de cette légalisation, dit Paul Seaborn, professeur au Daniels College of Business de l’Université du Colorado et spécialiste de l’économie du cannabis. Peu importe la situation aujourd’hui, j’ai l’impression que la majorité des habitants du Colorado ne sont pas désireux de revenir en arrière. » L’universitaire insiste toutefois sur les outils de mesure et d’observation qu’un État légalisant le cannabis doit mettre en place afin de suivre l’évolution sociale, économique et sanitaire d’une telle mesure. Et la critiquer en se basant sur des faits, plutôt que des impressions.

Un projet promu par Diane Kelsall, qui invite d’ailleurs Ottawa à se montrer responsable dès à présent, en finançant adéquatement un système robuste de mesure de la consommation du cannabis au pays, dans tous les segments de la société, « et spécialement chez les jeunes et autres populations à risque », conclut-elle.