Les photos de la semaine du 7 octobre

7 Philadelphie, 9 octobre 2018 | Une sculpture gonflable intitulée «Sea Monsters HERE» a fait son apparition à Philadelphie. Elle prend la forme de vingt tentacules gigantesques sortant du toit et des fenêtres d’un entrepôt rouillé, sur une ancienne base militaire désormais ouverte au public. L’installation a été créée par les artistes britanniques Filthy Luker et Pedro Estrellas et produite en partenariat avec Group X, un collectif anonyme d’artistes locaux. Matt Rourke Associated Pres