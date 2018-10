Des enchères chères

Du whisky et des bijoux. Une bouteille de scotch décrite comme « la plus chère du monde » est mise aux enchères à New York ce midi en même temps que la maison d’encan Sotheby’s présente des bijoux ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. Ils seront offerts au marché dans un mois.

Le nectar, un Macallan de 1926, Sir Peter Blake, est évalué à au moins 1 million. Il s’agit d’une des douze bouteilles du lot historique. Une autre rareté de cette série mythique a rapporté 1,5 million de dollars à Édimbourg au début du mois.

Les joyaux royaux appartiennent à la maison de Bourbon Parme. La collection comprend une énorme perle sertie de diamants portée par la reine exécutée le 16 octobre 1793. À lui seul ce bijou pourrait rapporter jusqu’à 2,5 millions de dollars, selon les projections de Sotheby’s.