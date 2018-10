L’État vendeur de cannabis: un délicat exercice d’équilibre

L’État vendeur de cannabis ? C’est à un difficile exercice d’équilibriste que se prête la Société québécoise du cannabis (SQDC) en vue de la légalisation de cette substance, le 17 octobre prochain. Les employés sont actuellement formés par Québec pour « faire tomber les tabous liés à la consommation du cannabis » et rendre la chose socialement acceptable, sans pour autant faire la promotion de cette consommation, indiquent des documents de formation obtenus par Le Devoir.

Depuis le 27 septembre, près de 180 personnes suivent une formation intensive orchestrée par la SQDC afin de devenir conseiller, directeur adjoint ou directeur dans l’une des douze succursales de la société qui vont ouvrir leurs portes la semaine prochaine. Dans un document de synthèse, obtenu en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, la nouvelle entité souligne à son futur personnel, dont la fonction est inédite, que « l’acceptabilité sociale » est au coeur de sa mission et de ses valeurs et que par ce principe, elle vise à combattre les perceptions négatives à l’endroit de la plante psychotrope.

« Consommer du cannabis ne doit pas être présenté comme un vice ou une maladie, résume le document dans la section sur l’environnement de travail et les principes d’aménagement des succursales. L’espace et le service doivent donc offrir un climat dans lequel le consommateur se sent à l’aise. »

Au-delà de l’acceptabilité sociale, la formation des futurs employés de la SQDC insiste sur l’éducation des consommateurs en matière de cannabis, sur la sécurité dans laquelle ce commerce légal doit être exploité et sur la protection de la santé par l’accès à des « produits de qualité » provenant de fournisseurs certifiés. La nouvelle société d’État précise d’entrée de jeu à son personnel que son « mandat est social » plutôt que commercial et que ses succursales doivent favoriser l’intégration « des consommateurs au marché légal du cannabis », « sans favoriser la consommation », peut-on lire.

À ce titre, la SQDC précise qu’elle ne tolérera pas des employés qui suggèrent « des produits supplémentaires au besoin exprimés par le client », qui font « la promotion de la consommation de cannabis ou de ses vertus » ou qui « partagent des expériences personnelles de consommation ou d’usage de cannabis qui pourraient encourager la consommation de cannabis ou l’achat d’une variété en particulier », indique le document de formation.

En entrevue au Devoir la semaine dernière, l’architecte de la SQDC, l’actuel président de la SAQ, Alain Brunet, a reconnu que l’équilibre entre le conseil et la promotion était précaire et que la formation du personnel a été encadrée de manière à induire chez les nouveaux employés de la société « une éthique sans faille ». « Nous avons beaucoup filtré lors du processus d’embauche les personnes trop emballées par le cannabis, qui en consomment et qui sont prêtes à en faire la promotion », a-t-il indiqué.

Aux « militants » du cannabis, la société dit avoir préféré des gens provenant du commerce de détail et « prêts à suivre plusieurs dizaines d’heures de formation », avec examens, pour s’assurer de leur mise en syntonie avec l’environnement singulier et les orientations de la société d’État chargée de la vente du cannabis légal.

Dans cinq jours, la Société québécoise du cannabis va ouvrir ses douze premières succursales, spécifiques et indépendantes du réseau de la SAQ, dotées de quinze employés chacune en moyenne. Trois vont avoir pignon sur rue à Montréal, deux à Québec et plusieurs autres à Rimouski, Trois-Rivières, Drummondville, Lévis, Mascouche, Joliette, Saint-Jean-sur-Richelieu et Mirabel.

Le personnel est formé actuellement pour informer la clientèle sur la teneur en THC — la substance active du cannabis — et en CBD — un cannabinoïde non psychotrope — des produits en vente, sur les effets psychotropes et sensibiliser les gens aux risques associés à cette consommation. Il est également formé pour « gérer » les clients menaçants, pour remarquer les personnes intoxiquées, auxquelles la vente de cannabis va être refusée, ou pour débusquer les clients majeurs qui viendraient acheter des produits pour des mineurs.

Conseillers à la vente, ces employés ne vont pas être autorisés à donner des conseils de nature médicale ou thérapeutique aux clients, insiste la SQDC dans son document de formation. Des astuces leur sont également fournies pour se sortir de discussions trop longues sur les expériences avec le cannabis dans lesquelles un « consommateur expérimenté » voudrait les embarquer.