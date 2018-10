La piste cyclable du pont Jacques-Cartier encore fermée l’hiver

La piste cyclable du pont Jacques-Cartier restera encore fermée cet hiver. Les tests de déneigement menés l’hiver dernier n’ont pas permis d’assurer la circulation sécuritaire des vélos, a indiqué jeudi matin la société fédérale responsable du pont.

Cette piste « constitue un lien singulier qui présente trois défis importants dont les effets combinés soulèvent des enjeux de sécurité en hiver », a indiqué Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

« La piste est exposée aux conditions météorologiques complexes du fleuve Saint-Laurent, soit un environnement humide, très venteux et changeant qui favorise la formation difficilement prévisible de glace noire, et affecte donc la qualité de la surface de roulement », explique un communiqué.

« D’autre part, la piste est dotée d’une géométrie atypique notamment son étroitesse (qui est de moins de 1,8 m en hiver), ses pentes longues et abruptes (4,2 %) et ses virages serrés. Aussi, comme la piste est une dalle de béton d’environ 15 cm, surélevée, elle réagit davantage aux conditions rigoureuses et changeantes, qu’une piste sur remblai qui est isolée par les matériaux en profondeur », ajoute l’organisme fédéral.

