Quoi surveiller aujourd'hui?

Un livre pour Stephen Harper

Stephen Harper, qui s'est fait plutôt timide depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir en 2015, prononce en fin de matinée une allocution pour présenter son nouveau livre aux membres du Canadian Club de Toronto — allocution à laquelle les journalistes, d'abord invités, n'auront finalement pas accès.



Intitulé Right Here : Politics and Leadership in the Age of Disruption, l'ouvrage observe l'état actuel des démocraties et des économies (dont la Chine), avec un œil particulier sur la montée du populisme depuis l'élection de Donald Trump, entre autres sujets chauds.