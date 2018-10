MÙV: un panorama à 360°

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Lauréats de deux prix Habitat Design pour un logement d’une chambre, MÙV Phase II a su se démarquer grâce à son exceptionnelle planification de l’espace et à ses concepts de cuisine et de salle de bain. En prévente depuis le printemps dernier, il offre encore des logements abordables d’une chambre à coucher.

La proposition tient en trois lettres : M pour architecture moderne, U pour cadre de vie urbain et V pour environnement de verdure. Le projet MÙV prend racine dans le quartier Rosemont et vise une clientèle variée. L’ensemble immobilier est situé au sud du boulevard Saint-Joseph au coin de la rue Molson.

Dans sa seconde phase de développement, ce seront 145 logements (et 3 commerces) qui seront répartis sur 15 étages et prêts à être habités dès l’automne 2019.

Ce projet de 40 millions de dollars propose un environnement accueillant avec comme voisin le parc du Pélican et ses 54 000 mètres carrés de terrains sportifs, d’aires de jeux, de piscine et de pataugeoire. Autour se déploie tout un réseau de pistes cyclables ; rue Molson et boulevard Saint-Joseph et rue Rachel et rue des Carrières. La station de Bixi est tout juste à côté. Quant à la promenade Masson qui n’est qu’à deux pas, elle rassemble de petits et de grands commerces, comme une boulangerie, une boucherie et une fruiterie, des restaurants et des cafés ainsi que deux supermarchés.

Les constructions neuves ne sont pas légion dans le vieux Rosemont, et encore moins des tours de 15 étages : « À partir du quatrième étage, tous les logements possèdent des vues imprenables : vers le centre-ville, vers la montagne, vers la Rive-Sud où l’on voit Saint-Hilaire et Rougemont et le stade vers l’est. Ce qui permet toutes ces vues, c’est qu’il n’y a presque pas d’autres immeubles en hauteur dans le secteur », explique fièrement le promoteur Jacques Plante, président de Développement MAP. Toutefois, les logements situés aux premiers étages de l’immeuble ne sont pas en reste puisqu’ils pourront profiter de vues sur le potager, le chalet urbain, le parc ou la placette. On a d’ailleurs apporté un soin particulier aux espaces communs avec un gymnase, une piscine intérieure accessible toute l’année, un sauna et une terrasse sur le toit. Dans le chalet urbain, on trouve tout l’équipement nécessaire pour organiser des réceptions privées.

Si, dans le projet MÙV on soigne les extérieurs, il en va de même pour les intérieurs. Ici on trouve des plafonds de 2,75 m et 3 m (9 et 10 pi) de hauteur qui augmentent le sentiment d’espace, et la lumière entre à flots par la fenestration abondante : « On n’aurait pas pu faire de plus grandes fenestrations, sinon le mur n’aurait pas pu tenir ! » souligne M. Plante.

On trouve des plafonds exposés avec béton brut pour un look des plus modernes. Les cuisines possèdent elles aussi un design contemporain avec quartz et thermoplastique. Dans la salle de bain, on retrouve le même soin que celui apporté à la cuisine avec une continuité dans les choix de finition et de couleurs. Chaque logement possède son balcon privé, de bonnes dimensions.

Pour la réalisation de ce projet, le promoteur s’est associé un cabinet d’architectes de renom, Lupien + Matteau. Les amateurs de belles maisons reconnaîtront Philippe Lupien pour l’avoir vu sur les ondes d’Artv animer la série Visite libre. Les acheteurs d’un appartement-terrasse auront d’ailleurs la possibilité d’un aménagement personnalisé réalisé en collaboration avec Philippe Lupien.

Il reste de nombreux logements d’une chambre à coucher à des prix qui débutent à 200 000 $; on demande 218 000 $ pour deux chambres à coucher et 381 000 $ pour de trois chambres à coucher. Les superficies des unités varient de 55 à 180 m2 (579 à 1958 pi2).

La société Développement MAP a déjà plus de 3000 logements à son actif. Des réalisations comme le Symphonie, à L’Île-des-Soeurs, la Biscuiterie, dans Hochelaga-Maisonneuve, et la Place 20 30 40, à Vaudreuil-Dorion.