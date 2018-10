Une quatrième démission à la Commission des droits de la personne

Un autre membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a démissionné, ce qui porte à quatre le nombre de postes à pourvoir dans cette institution en difficulté, sans présidence depuis un an. Survenu il y a trois semaines, le départ de Richard Janda, professeur de droit à l’Université McGill, inquiète le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) puisqu’il n’y a plus de juriste ni de représentant anglophone au sein de l’organisme. Dans la structure de la présidence, trois postes sont aussi à pourvoir, dont la présidence et une vice-présidence parmi une quinzaine d’employés au total, dont le CRARR dénonce par ailleurs le manque de diversité.