En déplacement: l'ouragan «Michael»

Parlant de catastrophe, la Floride se prépare justement à recevoir la visite de l'ouragan Michael, désormais de catégorie 3 (sur 5). Alors que Donald Trump déclarait hier l'état d'urgence, le gouverneur de l'État, lui, prévenait que cet ouragan pourrait être « la tempête la plus dévastatrice depuis des décennies » pour son État.



La tempête touchera terre aujourd'hui, plus tôt que tard, avec d'intenses précipitations et des vents au souffle costaud — sans doute plus de 200 km/h. Sa trajectoire pourrait aussi frapper la Géorgie et les deux Carolines, touchées par l'ouragan Florence le mois dernier.