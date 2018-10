Deux fois plus d’agressions sexuelles signalées au sein de l’armée

Ottawa — Les Forces armées canadiennes voient la montée en flèche du nombre de signalements d’agressions sexuelles dans leurs rangs comme le signe que les efforts déployés pour contrer ce type de comportement ont fonctionné et non comme la preuve que ces crimes sont en hausse. Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars dernier, 111 agressions sexuelles ont été rapportées aux autorités militaires. Bien que ces chiffres semblent troublants de prime abord, la commodore Rebecca Patterson, responsable de l’équipe d’intervention stratégique des Forces sur l’inconduite sexuelle, y voit plutôt le signe que les membres de l’armée se sentent plus à l’aise de dénoncer.