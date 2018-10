Quoi retenir de la fin de semaine?

Rapport du GIEC

Le temps presse sur le front climatique. Un nouveau rapport, publié dimanche soir (heure du Québec) par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), nous rappelle une fois de plus qu’il est de plus en plus évident que l’humanité manquera de temps pour agir contre les effets des changements climatiques.

Pour en limiter les dégâts, le rapport indique qu’on devra radicalement réduire nos émissions de GES et cesser d’émettre du CO2 d’ici 2050. En plus de modéliser les impacts d’un réchauffement climatique global limité à 1,5 °C, soit l’objectif le plus ambitieux fixé dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, l’ouvrage précise également la marche à suivre pour éviter de dépasser cette limite de 1,5 °C. Et en gros, on est très loin à l’heure actuelle de faire le nécessaire pour éviter le naufrage climatique.