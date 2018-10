Une explosion provoque un incendie à la raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean

Une explosion ayant provoqué un incendie s’est produite, lundi matin, à la raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a confirmé la municipalité.

Selon l’Organisation des mesures d’urgence de la province, l’incident n’aurait fait que quelques blessés légers.

Irving Oil, qui a confirmé qu’un incident majeur s’était produit sans donner davantage de détails, a affirmé sur Twitter qu’elle évaluait la situation et s’engageait à partager plus d’information dès que possible.

We can confirm that a major incident has occurred at our Saint John refinery this morning. We are actively assessing the situation at this time and will share more information when available.