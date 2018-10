Ouvert ou fermé à l’Action de grâce?

Photo: iStock

Au Québec, plusieurs commerces de détail garderont leurs portes ouvertes le lundi 8 octobre lors de la journée de l’Action de grâce. Notez toutefois que plusieurs épiceries fermeront plus tôt qu’à l’habitude. Les SAQ seront ouvertes (à moins d’une grève-surprise), tout comme les marchés publics. Les banques, les caisses et les bureaux de poste seront fermés. Vous ne trouverez pas de courrier dans votre boîte aux lettres lundi. Les déchets, le recyclage et le compost seront collectés comme d’habitude dans tous les arrondissements de Montréal et de Québec. Lundi, la fréquence des passages des voitures de métro, de train et des autobus sera ralentie sur les réseaux de la Société de transport de Montréal (STM) et du Réseau de transport métropolitain. L’horaire du samedi sera en vigueur dans les réseaux de Laval, de Longueuil et de Québec. Les stationnements restent payants pendant le congé à Montréal.