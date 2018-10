Une autre grève de deux jours des professionnels de Revenu Québec

Les professionnels de Revenu Québec débraieront les 13 et 14 octobre pour protester contre la lenteur des négociations en vue du renouvellement de leur convention collective. De plus, ils tiendront des manifestations mercredi prochain sur l’heure du midi, devant les bureaux de Revenu Québec à Montréal, Gatineau, Québec, Rouyn-Noranda, Saguenay, Rimouski, Sherbrooke et Trois-Rivières. Le syndicat estime que bien qu’il s’agisse d’un week-end, ce genre de débrayage produit ses effets, puisque c’est souvent pendant cette période que se font les mises à jour du système informatique. De plus, pendant les week-ends, des professionnels de Revenu Québec peuvent aller faire des vérifications dans les restaurants et les bars.