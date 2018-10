Les photos de la semaine du 30 septembre

4 Montréal, 1er octobre 2018 | La soirée électorale de lundi n’a pas été des plus heureuses pour le chef démissionnaire péquiste, Jean-François Lisée. Le PQ a été soufflé par la vague caquiste qui a déferlé sur la province en emportant sur son passage plusieurs châteaux forts. Résultat: un maigre 17,1% des voix récoltées et neuf députés élus, derrière Québec solidaire (dix députés). M. Lisée n’a pas été épargné par le choc sismique de lundi, lui qui a été chassé de la circonscription de Rosemont par l’ex-journaliste et candidat solidaire Vincent Marissal. «Le verdict de Rosemont met également un terme à l’emploi le plus formidable que j’aie jamais eu, celui de chef du PQ», a lancé M. Lisée aux rares militants présents à l’Usine C, à Montréal. «Je prends une bonne part de responsabilité dans les résultats d’aujourd’hui.» Valérian Mazataud Le Devoir