Le «nous» québécois, un concept flou

Que les partis politiques, syndicats et groupes religieux en prennent note : une forte majorité de Québécois ne se sentent pas représentés par ces regroupements, révèle un sondage Léger sur le « nous » québécois. L’enquête montre aussi la mauvaise perception de la religion au Québec.

À la question de savoir si tel groupe « représente vraiment ce que vous pensez », les répondants ont été catégoriques : un gros non pour les syndicats (72 %), pour les partis politiques (79 %) et pour les groupes religieux (78 %). Les associations professionnelles n’ont pas une cote de représentativité des idées beaucoup plus grande (non à 56 %, oui à 26 %).

D’autres ont obtenu des résultats plus positifs : les groupes environnementaux (oui à 50 %, non à 42 %), les groupes de défense des consommateurs (oui à 54 %, non à 35 %) ; les groupes communautaires (oui à 46 %, non à 38 %) et les associations de quartier (oui à 44 %, non à 40 %) ont plus d’affinités.

Mais c’est auprès des amis (84 %) et de la famille (79 %) que les Québécois se sentent le plus près sur le plan des idées, indique le sondage mené pour l’Institut du Nouveau Monde (INM) en prévision de la parution du livre L’État du Québec 2019. Le Devoir a obtenu une copie de cette enquête, qui sera dévoilée mardi.

Les données montrent des écarts entre la moyenne du sondage et les réponses des jeunes de 18-34 ans sur les mêmes questions. Les jeunes sont plus sceptiques par rapport aux groupes de défense des consommateurs et aux groupes environnementaux ou communautaires, notamment.

« Il y a peu de gens qu’on estime [représentatifs pour] parler en notre nom », résumait vendredi en entretien le vice-président de Léger, Christian Bourque.

Le « nous »

Y a-t-il là un réflexe individualiste ? M. Bourque répond que « l’avènement des médias sociaux fait qu’on peut se tourner vers des communautés d’intérêts plus fines. On se retrouve moins dans les grands groupes qui prétendent représenter le “nous”. »

C’est justement pour tenter de « comprendre le “nous” des Québécois […] et les facteurs d’identité multiples et plus fragmentés » des jeunes que l’INM a commandé ce sondage. « On voulait voir à quoi les gens s’identifient aujourd’hui », note M. Bourque.

« On a traversé une période de la société québécoise où on parlait beaucoup de l’identité québécoise, comme si c’était monolithique, unidimensionnel, dit-il. Et on voit par ce sondage que ça demeure un des vecteurs identitaires, mais qu’il y en a d’autres. Ça suit un courant qu’on voit de plus en plus : les identités se multiplient. »

C’est une dynamique qui a frappé de plein fouet le Parti libéral du Québec et le Parti québécois lundi, alors que les deux partis ont vu leurs appuis traditionnels fondre au profit de nouvelles formations : la fidélité partisane politique a pris le bord.

Mais le sondage montre plus précisément cet éclatement des repères : une forte majorité des répondants disent se sentir « d’abord et avant tout Québécois, peu importe » leur religion (74 %) ;leur origine (72 %) ou leur langue (67 %).

Ailleurs, on remarque que les Québécois sondés n’ont pas le sentiment d’appartenir à une communauté nationale spécifique (non à 72 %) ou à tout autre type de communauté : citoyenne (non à 61 %), générationnelle (66 %), de travail (68 %) ; religieuse (78 %) ; sexuelle (79 %) ; virtuelle (84 %) ; politique (84 %) ; syndicale (89 %)…

« L’appartenance devient parcellaire, dit Christian Bourque. On est une société de plus en plus pluraliste. »

Un autre volet du sondage révèle la mauvaise perception qu’ont les Québécois de la religion. Quand on demande aux répondants ce qui unit les Québécois, la langue (53 %) et la culture (49 %) arrivent en tête de liste. La religion, elle, recueille 2 % d’appuis…

Religion

Mais quand on pose la question inverse — qu’est-ce qui divise les Québécois ? —, la religion arrive au premier rang (43 %), devant… la langue (41 %). Les trois quarts des répondants (74 %) disent ne pas pratiquer de religion, et 81 % pensent que les croyances religieuses « devraient demeurer dans le domaine du privé ».

De même, Léger a demandé si différentes identités étaient importantes aux yeux des répondants : la plupart des thèmes (identité culturelle, sexuelle, générationnelle et ethnique) obtiennent des résultats partagés. Mais l’identité religieuse, elle, est jugée non importante par… huit personnes sur dix.

Le sondage a été mené en ligne du 18 au 23 juin 2018, auprès de 1007 Québécois. Un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de 3,1 % dans 19 cas sur 20.