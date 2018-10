Un autre Nobel

La semaine de distribution des prix Nobel se termine avec celui pour la paix. Le décalage horaire avec Oslo en Norvège fait que le lauréat est déjà connu ici ce matin.

Parmi les nombreuses personnalités et organisations citées par les preneurs de paris figuraient des personnes liées au mouvement #MeToo et le blogueur saoudien Raif Badawi, dont la famille est réfugiée à Sherbrooke. La liste des lauréats potentiels comprenait aussi le président Donald Trump et les chefs d’État des deux Corées, tous en mode détente.