Les adieux de Philippe Couillard

Le scrutin de lundi semble faire une deuxième victime au sommet. Après la défaite et la démission du chef du PQ, Jean-François Lisée, le soir même des élections, c’est vraisemblablement au tour du libéral Philippe Couillard de se retirer de la direction de sa formation.

Le Dr Couillard rencontre tous les candidats libéraux élus et défaits à Québec dans les prochaines heures. Plusieurs indices pointent vers l’annonce de sa démission comme chef. Il pourrait aussi laisser son siège de la circonscription de Roberval.

Le Parti libéral du Québec vient de récolter la plus faible proportion de voix de sa longue histoire de 150 ans. Les candidats à l’intérim font déjà la file et mobilisent leurs partisans. Les noms des députés Christine St-Pierre, Pierre Arcand et Gaétan Barrette circulent pour assurer le relais temporaire. La course au leadership pourrait être retardée à la fin 2019, voire en 2020.