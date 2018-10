Guy Ouellette récupère ses effets saisis par l’UPAC

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a déclaré mercredi que de « nouvelles informations » obtenues au cours « des dernières semaines » l’ont motivé à renoncer à fouiller les biens de Guy Ouellette qui ont été saisis par l’Unité permanente anticorruption le 25 octobre 2017, jour de l’arrestation du député. L’élu de Chomedey pourra donc récupérer son téléphone cellulaire et son ordinateur portable d’ici trente jours. Le débat sur l’étendue — ou non — du privilège parlementaire quant à la protection de ses biens n’aura donc pas lieu.