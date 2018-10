Quel avenir pour l’AEUMC?

Le nouvel accord survenu tard dimanche soir entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (ajustez votre acronyme : AEUMC) n’a pas fait que des heureux. Les agriculteurs québécois, notamment, sont en colère contre Ottawa, qui a accepté d’ouvrir une brèche dans la gestion de l’offre.

Il faut s’attendre à ce que les réactions continuent d’affluer aujourd’hui et dans les prochains jours, au fur et à mesure que les détails de l’accord seront étudiés — et dévoilés.