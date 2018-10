Quoi retenir de la fin de semaine?

Tsunami meurtrier en Indonésie

Plus de 800 personnes ont péri dans le fort séisme suivi d’un tsunami qui a frappé vendredi l’île indonésienne des Célèbes, où les hôpitaux peinent à faire face à cette situation d’urgence et que les secours commencent à atteindre. Les autorités prévoient des enterrements de masse pour prévenir les risques sanitaires. À Palu, des carcasses de véhicules, des bâtiments réduits à des amas de débris, parmi lesquels des hôpitaux et des hôtels, des arbres déracinés et des lignes électriques abattues témoignaient de la violence des secousses — ressenties à des centaines de kilomètres de là — et de la vague d’un mètre et demi de haut qui a déferlé, tandis que le centre-ville n’était plus que ruines.