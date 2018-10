Bonne fête, NASA!

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) célèbre aujourd’hui ses soixante ans. La NASA, créée le 29 juillet 1958 par un décret du président Eisenhower, a officiellement commencé ses travaux le 1er octobre 1958 en absorbant les quelque 8000 employés du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), datant de 1946.

La nouvelle organisation civile héritait en même temps d’un budget annuel de 100 millions de dollars, de deux bases expérimentales et de trois grands laboratoires militaires, dont l’Army Ballistic Missile Agency. Cette agence était dirigée par le savant allemand Wernher von Braun, concepteur des missiles V2 nazis.

En six décennies, la NASA a développé le programme des vols habités Apollo, envoyé 12 hommes sur la Lune, mais aussi dirigé la création de la navette spatiale, de télescopes extraterrestres et de plusieurs sondes qui ont rejoint Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Voyager 1, lancée en 1977, porteuse d’images, de sons et de messages de l’humanité, devrait rejoindre une autre étoile dans 40 000 ans…