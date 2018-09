Quoi surveiller cette fin de semaine?

Des répliques en Indonésie?

Un nouveau séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, suivi par un tsunami, a frappé vendredi l'île des Célèbes, en Indonésie. Selon un bilan non officiel, des dizaines de personnes ont perdu la vie, mais il faut s'attendre à ce que les victimes et la gravité des dommages aillent en grandissant durant la fin de semaine.

En août, une série de séismes avait frappé l'île très touristique de Lombok, voisine de Bali, faisant 500 morts et environ 1500 blessés. D'autres séismes avaient eu lieu plus tôt cette année et à la fin 2017 sur l'île de Java, secouant jusqu'à Jakarta.