Liberté d’information: le Canada se compare à la Bulgarie

OTTAWA — Le Canada a glissé de six places pour se retrouver au 55e rang du classement mondial de la liberté d’information, comme établi par le Centre pour le droit et la démocratie. Il se retrouve maintenant à égalité avec la Bulgarie et l’Uruguay. Le Canada a chuté sur la liste en partie parce que d’autres pays l’ont dépassé en adoptant de meilleures législations, révèle le dernier bulletin. L’Afghanistan, qui s’efforce de reconstruire ses institutions publiques, trône en tête du classement 2018, suivi du Mexique, de la Serbie et du Sri Lanka. Les responsables derrière la liste disent espérer que la « mauvaise performance » du Canada servira de sonnette d’alarme pour inciter Ottawa à améliorer la loi fédérale sur l’accès à l’information.