Les photos de la semaine du 23 septembre

3 Montréal, 26 septembre 2018 | La jeune militante pakistanaise et lauréate du prix Nobel de la paix 2014, Malala Yousafzai, était de passage à Montréal mercredi. Elle y a donné une conférence dans le but d’inspirer plus de 1000 jeunes adolescents à trouver leur passion et à agir pour faire changer les choses dans leur communauté et dans le monde. Invitée par les organisateurs de l’événement Influence Montréal 2018, la jeune femme de 21 ans a livré un plaidoyer pour le féminisme et la lutte pour l’égalité des genres à travers le monde entier. Jacques Nadeau Le Devoir