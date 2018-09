Raphaël Lévesque, d’Atalante, contesterait la tenue de son procès

Un leader du groupe de droite identitaire Atalante, Raphaël Lévesque, arrêté pour avoir fait irruption avec d’autres dans les bureaux du média Vice en mai dernier, pourrait contester la tenue de son procès. Il est accusé d’entrée par effraction, de méfait, d’intimidation et de menaces. L’avocat le représentant, Me Jacklin Turcot, a réclamé de la Couronne qu’elle lui remette des éléments de preuve additionnels en prévision de l’enquête préliminaire, dont la date devrait être fixée à la prochaine audience. Me Turcot a expliqué que ce n’est que lorsque cette preuve additionnelle aura été reçue et analysée que son client décidera s’il conteste sa citation à procès. La cause de Lévesque a été reportée au 19 octobre.