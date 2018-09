Quoi surveiller aujourd'hui?

Brett Kavanaugh, la suite

Qui les sénateurs américains vont-ils croire ? Les témoignages successifs de Christine Blasey Ford et du juge conservateur Brett Kavanaugh devant un comité judiciaire, hier, ont commotionné les États-Unis et montré la fracture entre les camps républicain et démocrate. Le magistrat a rejeté toutes les accusations de la plaignante et refusé de retirer sa candidature à la Cour suprême.



Mais c'est tout de même aujourd'hui que le Sénat doit voter, si cela ne change pas à la dernière minute, sur la candidature de Brett Kavanaugh. Le résultat de ce vote sera déterminant sur plusieurs fronts — il ne faut pas oublier que les élections de mi-mandat aux États-Unis arrivent dans cinq semaines.