Quoi surveiller aujourd'hui?

Le témoignage du jour: Roméo Dallaire

Le comité parlementaire de la défense nationale qui réfléchit à la contribution du Canada aux missions internationales de maintien de la paix doit entendre aujourd'hui un témoin d'envergure : le général à la retraite Roméo Dallaire.



Roméo Dallaire était à la tête de la Mission des Nations unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR) au moment où le génocide rwandais a éclaté, en avril 1994. Dix ans plus tard, il a raconté son expérience et pointé l'inaction de la communauté internationale dans son livre Shake Hands With the Devil.