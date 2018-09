Vers une offre à l’image des baby-boomers

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Alors que les premiers baby-boomers commencent à quitter leur domicile pour s’installer en résidence, leurs propriétaires tentent d’adapter rapidement leur offre pour s’adapter à cette clientèle aux besoins et aux désirs différents de ceux de leurs parents.

Monique Lapierre a 75 ans. Avec son conjoint, elle a décidé il y a six ans de vendre sa maison de l’île Bizard pour venir s’installer dans un appartement de la résidence des Jardins Millen, en plein coeur de l’arrondissement d’Ahuntsic, à Montréal. Le complexe avec vue sur la rivière des Prairies, qui accueille aujourd’hui environ 500 personnes, venait alors tout juste de sortir de terre.

« Nous avions une propriété avec une piscine et un terrain paysager à entretenir, raconte-t-elle. C’était beaucoup de travail et très onéreux, nous n’avions plus envie de cela. Nous recherchions une perspective plus calme pour l’avenir. La localisation nous a paru intéressante, il y a beaucoup de services à l’intérieur même de la résidence, le métro à quelques pas et les autoroutes permettent d’aller rapidement vers le nord et l’est. Bref, ça remplissait pas mal tous nos critères. »

La résidence des Jardins Millen appartient au Groupe Maurice, l’un des cinq gros joueurs dans le secteur de la résidence pour aînés (RPA) avec Chartwell, Cogir, les Résidences Soleil et le Réseau Sélection. Selon un rapport du Réseau FADOQ datant de 2015, à eux seuls, ils fournissent 29 % de tous les logements offerts sur le marché québécois. Un ratio qui pourrait bien augmenter dans les prochaines années, car tous ont plusieurs complexes en construction afin de répondre à une demande qui ira en grandissant dans les prochaines années.

Multiplication de l’offre

En 2031 en effet, le Québec comptera 1 167 000 personnes de 75 ans et plus, l’âge auquel, en général, les retraités commencent à penser à quitter leur domicile pour se rendre en résidence. C’est un demi-million de plus qu’aujourd’hui. Un demi-million de personnes qui chercheront le logement idéal pour passer les dernières années de leur vie. Dernières années que la nouvelle génération de retraités, les baby-boomers, n’envisage cependant pas du tout de la même façon que ses aînés.

« Aujourd’hui, dans nos résidences, nous avons principalement des gens qui ont travaillé toute leur vie et élevé des enfants, explique le président du Réseau québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins. Ils n’ont pas eu la chance d’avoir des loisirs et ils n’avaient pas beaucoup d’exigences en la matière. En outre, les gestionnaires de résidences ne se souciaient pas beaucoup de leur demander ce qu’ils souhaitaient. Les baby-boomers, c’est autre chose ! Cette génération a toujours voulu tout changer sur son passage. Il n’y a pas de raison qu’ils cessent de le faire parce qu’ils sont à la retraite. »

Ainsi, si le bingo fait toujours partie des activités proposées, le programme s’est déjà très largement diversifié. Il n’est pas rare de trouver dans les complexes pour aînés une piscine intérieure avec cours de natation et d’aquaforme. Du yoga, du baladi ou encore du conditionnement physique. Des clubs de lecture, de randonnée et de voyages aussi. Certains ont même un professionnel en animation employé à temps plein. On y propose également des activités très spécialisées, comme des ateliers d’ébénisterie.

M. Desjardins évoque une génération plus instruite, plus éveillée, qui a plus voyagé, et qui est par exemple plus ouverte à une cuisine internationale.

« Aujourd’hui, il est difficile d’introduire les sushis dans nos menus, illustre-t-il. Pour la majorité des gens qui sont dans nos résidences, le poisson, ça se mange cuit, un point c’est tout. C’est certain que cela va évoluer. »

Mme Lapierre apprécie le fait que le complexe résidentiel offre en son sein une épicerie, une pharmacie, des restaurants, une banque et même une librairie. Avec son conjoint, plus âgé qu’elle de quelques années, elle participe régulièrement à des soirées dansantes, assiste à des concerts. Elle joue aux cartes et pratique des activités sportives. L’ex-enseignante aime également pouvoir suivre des cycles de conférences. Bien que le couple soit complètement autonome dans son appartement, il va aussi de temps à autre souper à la salle à manger commune.

« Nous avons fait la connaissance de personnes intéressantes et agréables à côtoyer, indique-t-elle. Nous sommes très heureux de notre choix. Nous sommes bien logés et nous avons une vie indépendante tout en étant associés à un groupe. Et puis, nous avons une certaine sécurité face à l’avenir. »

Subvenir aux besoins

Car si le couple est aujourd’hui parfaitement autonome, il a bien conscience que cela ne durera pas toute la vie. Les propriétaires de complexes l’ont bien compris eux aussi et, de plus en plus, intègrent une aile ou un étage plus médicalisés que les autres, avec la présence, parfois, d’une infirmière.

« On évite ainsi que les aînés aient de nouveau à déménager lorsqu’ils sont en perte d’autonomie, explique Yves Desjardins. Ils ont dû déjà quitter leur chez-eux, faire un tri dans toutes les affaires accumulées au fil des années, quitter l’endroit où parfois ils avaient vécu toute leur vie parce que la majorité de l’offre de résidences se trouve dans les grands centres urbains, ou pour se rapprocher de leur famille. Avoir à recommencer cinq ou dix ans plus tard, c’est un nouveau deuil à assumer. »

D’autant qu’il prédit que les baby-boomers voudront s’impliquer dans leur nouveau milieu de vie. S’il est difficile aujourd’hui de trouver des candidats pour siéger dans les comités de résidents, M. Desjardins fait le pari que ce ne sera plus un enjeu à l’avenir.

Quant à Mme Lapierre, le seul bémol qu’elle entrevoit dans sa vie en résidence est le fait de voir vieillir ceux qui l’entourent.

« La moyenne d’âge ici est de 83 ans, note-t-elle. Déjà en six ans, nous avons vu apparaître beaucoup de marchettes. Et puis, du jour au lendemain, il y a un résident qui disparaît. C’est l’aspect un peu triste. »