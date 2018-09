La planète, toujours

Toujours à New York, c'est aussi l'heure du « One Planet Summit » — grand rendez-vous sur le climat qui arrive deux semaines après la conférence Global Climate Action Summit de San Francisco. Le président français, Emmanuel Macron, et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg doivent être des festivités.

Le but : faire le point sur les douze engagements annoncés lors de la première édition, l'an dernier à Paris, et mobiliser davantage de décideurs pour accélérer la lutte contre le changement climatique. Ça tombe bien : les chefs d'État sont pour la plupart à New York, cette semaine.