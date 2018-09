Quoi retenir de la fin de semaine?

Tornade à Gatineau

Les chefs ont mis la campagne en veilleuse samedi et ont convergé vers Gatineau afin de constater les dégâts causés par la tornade qui avait frappé la région la veille. Le premier ministre sortant, Philippe Couillard, a annoncé le déblocage d’une aide d’urgence d’un million de dollars afin de soutenir les sinistrés. Un geste salué par Jean-François Lisée, Manon Massé et François Legault.



Philippe Couillard et Jean-François Lisée en ont profité pour parler des conséquences du changement climatique et lancer un message aux climatosceptiques : il leur suffit de regarder la rue Daniel-Johnson, à Gatineau, ravagée par des toits emportés et des arbres déracinés.